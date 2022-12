VÄLKVIDEO ⟩ Egert Belitšev: kindlasti toimub meie piiril ka asju, millest me midagi ei tea

Ta lausus, et piiri väljaehitamine on väga oluline just seetõttu, et saaksime tervikliku pildi, mis meie piiridel toimub. Belitšev selgitas, et kuni meil ei ole piiril tehnoloogilist valvet, siis me ei tea, mis toimub kogu sellel kolmesajal kilomeetril, mida me Vene Föderatsiooni ja Eesti vahel valvame.