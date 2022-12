Politsei otsib teel Lääne-Virumaalt Põlvasse kadunud 48-aastast Kalevit

Politsei on suhelnud Kalevi tuttavatega ja kontrollinud võimalikke kohti, kuhu mees minna võis, ent kahjuks pole teda leitud.

Kalev on ka varem sarnaselt kodust lahkunud ning siis on tema asukoht tuvastatud Pärnu kandis. Mehe telefon on kodus, mistõttu pole olnud võimalust ka helistamise teel temaga ühendust saada.