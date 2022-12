Opositsioon tunneb toetustele rõhuvas riigieelarves puudust maanteede rahast

Riigikogus võeti eile vastu 2023. aasta riigieelarve, mille tulude kogumaht on 15,6 miljardit eurot ning kulusid on planeeritud 16,8 miljardi euro eest. Olgugi et toetatakse heldelt nii lastega peresid kui ka kaua madala palga üle kurtnud õpetajaid ja päästjaid, leidub positsioonisaadikute hinnangul eelarvest siiski mitmeid küsitavaid kohti.