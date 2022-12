Letipeal lükati tuumajaama rajamise uuringuteks puur maasse

Eile puurimistööga seotud protsesse ja tehnoloogiat üksikutele huvilisele kohapeal tutvustanud Steigeri projektigeoloog Hardi Aosaar tähendas, et sellist tähelepanu nagu praegu nende töös just eriti sageli ei kohta. Enamasti tuleb seda ette suuremate objektide puhul. «Ma saan [külaelanike] hirmudest aru – mingi võõras asi ja teadmatus, kui tullakse puurima –, aga tegelikult ei erine see [protsess] veekaevu puurimisest, mille puhul tehakse samamoodi auk maa sisse,» kõneles ta. «Kui öeldakse, et puuritakse tuumaelektrijaama jaoks, siis tekitab see ikka inimestes küsimusi. See on paratamatus, üks meie töö osa. Geoloogina tean, et maavarade [kaevandamise] ja karjääride avamise korral on need kõik väga hellad teemad.»