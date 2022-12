Lootsi laevavaraki konserveerimiseks eraldatakse pool miljonit

Muinsuskaitseameti, Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna ja muuseumi ekspertide hinnangul on umbes 14. sajandist pärit laevavrakk koos leidudega merendusajaloo seisukohast ülimalt väärtuslik. Tegemist on kogu Euroopa keskaegse meresõidu seisukohalt olulise leiuga, mis kuulub suurimate sellest perioodist leitud vrakkide hulka. Lisaks museaalsele väärtusele, on Lootsi vrakk asendamatu arheoloogiline ajalooallikas, näiteks keskaegse laevaehituse ning merekaubanduse osas.

Vraki kogukaal on ligi sada tonni.