Scholz: Venemaa tuumaoht vähenes tänu rahvusvahelisele survele

«Üks asi on praeguseks muutunud: Venemaa on lõpetanud tuumarelvade kasutamisega ähvardamise. Vastuseks rahvusvahelise üldsuse punasele joonele,» sõnas Scholz.

Küsimusele, kas tuumaeskalatsiooni oht on ära hoitud, vastas Scholz: «Praegu oleme sellele vaid piiri pannud.»

Saksamaa juht kiitis muu hulgas hiljutist visiiti Hiinasse, mis on arengutele kaasa aidanud.

«Minu Pekingi visiidi ajal väljendasime Hiina president Xi Jinping ja mina ühiselt arvamust, et tuumarelvi ei tohi kasutada. Varsti pärast seda kinnitasid ühenduse G20 riigid seda seisukohta,» rääkis kantsler.

«Me arvame, et igasugune lõdva sõnakasutusega jutt tuumarelvadest on täiesti vastutustundetu,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price, kes keeldus Putinile otse vastamast.

Putin rääkis varem päeval muu hulgas, et Venemaa tuumajõud on arenenumad, kui ühelgi teisel riigil maailmas, kuid Moskva ei kavatse «tuumarelvaga vehkida». Putin lisas, et Moskva võib tuumarelvi kasutada üksnes vastuseks vaenlase löögile.