Meediamajad nuputavad lahendust Omniva järsule kojukande hinnatõusule

Omniva sõnul on hinnatõusu põhjuseks perioodika kättetoimetamise teenuse suurenenud kulud ja asjaolu, et inimesed on hakanud ajalehti-ajakirju vähem tellima ehk perioodika kättetoimetamise hind tõuseb järgmisest aastast vähemalt 22 protsenti ning eeldusel, et ajakirjandusväljaannete kojukande maht ei lange rohkem kui viis protsenti.