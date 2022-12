Sõjapõgenike vastuvõtuvõimekus on ammendumas, Soome on valmis appi tõttama

Läänemetsa sõnul on Eesti seni ajutist kaitset pakkunud ligi 41 000 Ukrainast pärit sõjapõgenikule. Haridus- ja sotsiaalsüsteemi koormus on viidud aga maksimumi lähedale, samuti on ammendunud võimekus sõjapõgenikke pikaajaliselt majutada.

«Tõele otsa vaadates oleme oma võimekuse piire kompamas. Loomulikult võtame me ka edaspidi kõik abivajajad vastu, aga kriitiline küsimus on: kas ja mis abi me neile enam varsti pakkuda jõuame?» tõdes minister, kelle sõnul näitavad ka märgid Ukrainast, et sõda ei ole veel nii pea lõppemas. «Trendid on nukrad ent selged - talv on alles ees ning sõda jätkub.»

Läänemets teatas, et Eesti olukorra leevendamiseks on pöördutud põhjanaabrite poole ning kuu aega kestnud esialgsed kõnelused on toonud positiivse tulemuse.

«Et jätkuvast migratsioonist tingitud kriisiolukorda ennetada ja tagada ka edaspidi vajalikud teenuseda ja abi nii saabuvatele sõjapõgenikele, aga loomulikult ka Eesti inimestele, alustasin ligikaudu kuu tagas kõnelusi soomlastega, et paluda neilt tuge. Eile õhtul kinnitasid head põhjanaabrid oma valmisolekut meile appi tulla,» sõnas Läänemets.

Minister rõhutas, et tegemist ei ole mingilgi moel sunniviisilise ümberjagamisega. «Kahe riigi koostöös pakume tulevikus siia saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele võimalust edasi liikuda Soome, kus on täna rohkem võimekust põgenikke vastu võtta ja aidata. See on iga ukrainlase vabatahtlik otsus - kedagi sunniviisiliselt me siit ära ei aja!»

Soome «rohelisest tulest» andis teada siseminister Krista Mikkonen eile õhtul Twitteri vahendusel. Mikkoneni sõnul ei ole kokku lepitud, kui palju ja millal sõjapõgenikud üle lahe Soome lisanduvad - see sõltub eelkõige Soome vastuvõtuvõimekuse täpsemast hindamisest. «Rohkem informatsiooni avaldatakse siis, kui see on selgunud,» tõdes Mikkonen.

Henkilöiden määrästä ja tarkasta aikataulusta ei toistaiseksi ole sovittu, sillä kokonaisuutta tarkastellaan vielä myös Suomen vastaanottojärjestelmän näkökulmasta. Asian edetessä siitä tiedotetaan tarkemmin. 2/3 — Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) December 7, 2022