Omniva tahab posti koju kandmise eest rohkem raha

Mägi tõdes, et riik kui Omniva omanik ei saa kojukande hinna nii kiire tõusu vastu midagi teha. «Kuid teemaks on alati olnud maapiirkondade kojukande toetamine. Sel aastal on dotatsioon suurem, enne seda oli väiksem ja tuleval aastal taas väiksem. Suurem oli dotatsioon sellepärast, et saaksime ühinemiskulutusi [Express Postiga] katta, sel juhul oleks hind jäänud püsivalt madalamaks,» rääkis Omniva juht.

Postimees Grupi juht Toomas Tiivel, kes on ka meedialiidu nõukogu esimees, nentis, et Omniva hinnatõus puudutab teravalt kõiki kirjastajaid. «Paberlehtede tellijad on küll lojaalsed ja tellimuste arv on üsna hästi püsinud, kuid väga raske on uskuda, et väljaannetel oleks võimalik paberlehtede tellimishindu 25 protsenti tõsta,» lisas ta.