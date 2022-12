Teadusnõukoda jätkab tegevust sotsiaalministeeriumi juures

«Loomulikult me oleme andnud oma põhimõttelise nõusoleku, sest on terve rida teemasid või erialasid, kus meil on selgelt kompetents olemas – viroloogia, immunoloogia, infektsioonhaigused, kommunikatsioon, muud asjad,» märkis teadusnõukoja juht Toivo Maimets ERR-ile. «Ja ilmselgelt me vaatame palju laiemalt, kui see konkreetselt üks viirushaigus, mis meil täna ikkagi päris ära läinud ei ole,» lisas ta.