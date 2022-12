FOTOD ⟩ Lumeuputus linnas: kellele rõõm, kellele mure

Mustamäe linnaosas elav 83-aastane Ants on hoolimata kõrgest east veel nii südikas, et käib hommikuti isegi jooksmas. Teda lumi ei heiduta. Foto: Taavi Sepp

Männi pargis käib kibe töö. Siin korda pidava Rita sõnul on kohapeal väga palju pinke, lasteatraktsioone ja muudki, mida tuleb pidevalt puhastada. «Tööd on palju, sest terve päev sajab lund,» räägib naine. «Mina alustan oma vahetust tavaliselt pool kaksteist päeval, aga kolleeg on tööl kaksteist tundi jutti – kaheksast hommikul kaheksani õhtul. Öösel me ei tööta, aga hommikul hakkame kohe rookima ja puhastama. Pole selles lumerookimises rasket midagi – mulle lumi meeldib, võin siin terve päeva möllata. Olen alati väljas tööd teinud ja selline elu mulle just sobib.»

Mustamäe Männi pargi vaht Rita armastab tööd vabas õhus ja lumerohkus teda ei heiduta. Kui vaja pinke puhastada või teerada sisse lükata, on Rita oma lumelabidaga selleks valmis. Foto: Taavi Sepp

Seda, et Männi pargis ollakse ka suure lumesaju tingimustes rahul, näitab see, et silma hakkab nii lapsevankriga jalutajaid kui ka kepikõndijaid.

Vana-Mustamäel hüppetorni lähedal sõidab ringi minisahk, laveerides osavalt pargitud autode vahel. Juht tuleb vahepeal masinast välja ja takseerib mõnda lumevalli – kas see sai ikka piisavalt hästi vastu aeda lükatud. Sahajuht Ivar peab olukorda Vana-Mustamäel pehmelt öeldes hulluks. «Lund on väga palju, seda pole kuskile panna, lisaks on siin eriti kitsad tänavad. Mina alustasin siin täna pool kaheksa hommikul, aga kogu aeg sajab juurde ja mingit lõppu küll ei paista. Pole õrna aimugi, mis kell siin üldse lõpetada saan, eks võib ka öö otsa minna.»