OTSE POSTIMEHEST ⟩ Janar Tükk: igal aastal teeme kümnete tuhandete eurode eest leppetrahve

Kas töid võiks alustada ehk varem, kui on ette näha, et ilm kehvaks keerab? «Masinate välja saatmise otsustab hankepartneri teemeister,» lausus transpordiameti esindaja. Et partneritel ei tekiks mõtet libedust ennetava töö, näiteks soola koguse arvelt kokku hoida, maksab amet selle kulu neile eraldi kinni.

Kui peaks minema nii, et lund sajab seitse päeva järjest, jagub lumesahkasid ja soolapuistureid Eesti teedele piisavalt. «Hangetes nõuame partneritelt ka uut masinaparki,» rõhutas Tükk. Nii on kindlam, et tööks vajalik tehnika hooaja vältel vastu peab. Masinad on varustatud GPS-seadmetega, mis tähendab, et ametnikud näevad reaalajas, kus miski sõidab. Liiklejad veel sama pilti ei näe, aga lähiaastatel võiks see info avalikuks saada. «Kui on rasked lumesajud, siis enne liiklusesse minekut on võimalus vaadata, kas sahk on juba käinud,» selgitas Tükk.