Keskerakonna esinumber Harju- ja Raplamaal on Jüri Ratas

Ratas leiab, et riigi juhtimises on vaja teha otsustavaid ja põhimõttelisi muutusi. «Järjest rohkem Eesti inimesi on raskustes igapäevakulude katmisega, suureneb koondamiste hulk ja pankrottide arv. Tänane valitsus ei ole pööranud piisavalt tähelepanu ettevõtete ja Eesti inimeste toimetuleku parandamisele,» ütles Jüri Ratas.