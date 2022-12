Parempoolsed: Eestist peab saama kõige korruptsioonivabam riik maailmas

Erilist rõhku panevad Parempoolsed poliitilisele korruptsioonile, et juhtida Eesti eemale ohtlikult teelt, kus poliitikaid võib osta. Parempoolsete kava hõlmab muuhulgas erakondade rahastamise järelevalve suurendamist, sealhulgas erakondadega seotud ühenduste ning varjatud rahastamise osas. Samuti on Parempoolsete eesmärk katuserahade maksmise ja valitsuse poliitilise ühiskassa lõpetamine.

Parempoolsed usuvad, et kõige parem relv korruptsiooni vastu on ennetamine. Selleks tuleb kogu avaliku sektori asjaajamine lihtsamaks ja läbipaistvamaks muuta, et suureneks elanike usaldus ja väheneksid riived õiglustundele. See tähendab vähem bürokraatiat ning andme- ja vajaduspõhist lähenemist, kus poleks ruumi kallutatud otsustele.