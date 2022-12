GALERII ⟩ Abi Ukrainale: Tallinnast läks teele saadetis kümne bussi ja generaatoritega

Bussid koos generaatorite ja elektritarvikutega on mõeldud selleks, et aidata Ukrainas taastada transporditeenust ja tagada ukrainlaste toimetulek karmides talveoludes. «Meie panus saadetisse oli seitse generaatorit, mida meilt palus Ukraina kultuuriminister Oleksandr Tkatšenko,» kirjutas kultuuriministeerium.

Generaatorid lägevad Zõtomõri kultuuriasutustele, et soojendada hooneid ning neis töötavaid kultuuritöötajaid.

«Ukraina rikkalik kultuur on ukrainlastele nii võitlemise põhjus kui ka jõudu andev mootor, seega jätkame Ukraina kultuuriasutuste toetamist ja teeme tihedat koostööd, et aidata neil see julm sõda võimalikult väheste kaotustega võita,» ütles kultuuriminister Piret Hartman (SDE).

«Niigi rasketel talvekuudel tuleb ukrainlastel toime tulla ka Venemaa rünnakutega energiataristu ja tsiviilobjektide pihta, mistõttu tahame aidata Ukraina ühiskonnal see keeruline aeg võimalikult inimväärselt üle elada. Seepärast on lisaks sõjalisele ja poliitilisele abile meie prioriteet ka kiireloomuline humanitaarabi Ukrainale ja tänased abisaadetised ei jää kindlasti viimaseks. Välisministeerium on praegu toetanud humanitaarabi Ukrainale kokku 665 826 euroga ja plaanis on veel mitmed energiavarustuse saadetised, et aidata Ukraina rahval talv üle elada,» ütles välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

«Oleme poole aastaga saatnud Ukrainasse kokku 44 bussi ja täna lähevad teele viimased 11. Transpordiamet on pannud oma õla alla, et taastada pilvebussidega ühistransporti Ukraina eri piirkondades,» ütles transpordiameti peadirektor Priit Sauk. «Loodame, et ukrainlaste liikumisvõimalused muutuvad saabuvate bussidega taas oluliselt paremaks.»