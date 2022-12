Endine rahandusminister Sven Sester paneb poliitiku ameti maha

«Musketäride raamatul on järg «20 aastat hiljem». Kevadel saab ka mul täis väikeste pausidega 20 aastat professionaalse poliitiku tööd Riigikogus, mis pole olnud vähem seiklusrikas. See on koguni 5 Riigikogu koosseisu,» kirjutas Sester.

Sester usub, et poliitika ei pea olema amet eluks ajaks ja et ühes elus võiks olla mitu erinevat etappi. «Olen ikka arvanud, et poliitikasse on mõtet minna, kui oled ennast tõestanud muul alal ja midagi korda saatnud,» märkis ta.