KESKPÄEVATUND ⟩ Ruussaar: minus tekitab viha, kui pean võtma öösel Tallinna lennujaamas mingi poolpiraat takso, mille juht ei ole võimeline suhtlema eesti keeles

Järgmise teemana märkisid stuudios olijad, et selle nädala suur uudis oli see, et USA saadab Eestisse jalaväekompanii ja HIMARSi mitmikraketiheitjad. Hõbemägi rääkis teisest suurest uudisest, et valitsus otsustas luua diviisi ja selleks muudeti kaitseväe põhimäärust. Nagu ütles kaitseminister Hanno Pevkur: diviisi loomine suurendab oluliselt meie kaitse- ja vastupanuvõimet.

«Paar päeva tagasi saime teada, et Eesti on sõlminud lepingu kahesaja miljoni dollari väärtuses Ameerika mitmikraketiheitja HIMARS ostmiseks. Kohalejõudev Ameerika üksus hakkab raketiheitjate kasutamist meie sõjaväelastel välja õpetama. Ukraina sõjas oluliseks mängumuutjaks on olnud just need samad mitmikraketiheitjad,» selgitas Hõbemägi.

Ta kirjeldas, kuidas suure veoauto peale on monteeritud juhtimispunkt ja konteiner. Konteineris on kuus raketti laskmisilatusega 60-70 kilomeetrit, aga ka eriti kaugele, kolmesaja kilomeetri taha lendav, rakett. Need raketid lendavad GPS-i abil ja on ülitäpsed. Kui raketid on teele saadetud, pannakse autole hääled sisse ja kihutatakse minema, et kohta, kust tulistati, poleks võimalik tuvastada. Arvestades seda, mida on HIMARS võimaldanud Ukrainas korda saata, moodustaksid need Eesti jaoks väga olulise kaitsevõime tugevdamise. Oluline on, et HIMARSil on tekkinud kurjakuulutav maine.