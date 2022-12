KESKPÄEVATUND ⟩ Ruussaar: minus tekitab viha, kui pean võtma öösel Tallinna lennujaamas mingi poolpiraattakso, mille juht ei ole võimeline suhtlema eesti keeles

«Minus tekitab viha, kui ma pean võtma öösel Tallinna lennujaamas mingi poolpiraattakso, mille juht ei ole võimeline suhtlema eesti keeles. Lennujaamas teenust pakkudes võiks osata ka inglise keelt, mitte et ollakse võimeline suhtlema vaid oma emakeeles. Aga kuhu vedada piir kaasaegses maailmas, et kõik ja ainult kõik peab olema eesti keeles. Ma olen veendunud eesti keele pooldaja ja inimene, kes soovib, et me kasutaksime korrektset eesti keelt. Tänapäeval ei ole seda ilmselt võimalik igale poole üle kanda,» rääkis Ruussaar.

«Ta ütles sellise lause, et nad alluvad sellele normaalsusele, mis mujal riikides ja ka meil peaks olema emamaa kultuuri ja keele suhtes. Siis ma hakkasin mõtlema, et mis on olnud meie riigis normaalsus. Meie normaalsus on kahjuks olnud see, et me oleme lubanud sellel olukorral kesta ja süveneda,» ütles Fjuk ja lisas, et kui tuleb keegi, kes ei oska eesti keelt, räägib tönkamisi või ainult vene keeles, siis minnakse vene keelele üle. Väga kiiresti minnakse ka inglise keelele üle. Eestlased on oma positsiooni näidanud alandliku ja kaotaja rollis olevana. «See ongi olnud meie reaalsus. Me peame oma väärikuse esile tõstma, me ei ole ise siin mingi teise sordi inimesed».