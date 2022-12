Kuressaare haigla juht: «Suured teed on lumest puhtad, aga õues on lumi vööni»

Doktor Laane lausus, et kiirabibrigaadid on teenindanud väljakutseid tavapäraselt, vaid paaril korral on tulnud nende masinaid lumest välja aidata.

«Suuri probleeme pole olnud. Eile ja täna jäid [kiirabibrigaadid] korra masinaga kinni või vajusid lumme, aga vabatahtlikud aitasid nad välja,» rääkis ta. «Suured teed on lumest puhtad, aga õues on lumi vööni.»

Laane lisas, et väiksematele teedele on takistustena langenud samuti puid, kuid ka nende likvideerimisega on vabatahtlikud kenasti appi tulnud.

Kuressaare haigla juhatuse liige märkis veel, et ilmaoludel hoitakse kogu aeg pilku peal. «Eilne ja tänane päev on olnud kiirabi teatel väga rahulikud. Homme hommikul vaatame, mis generaatorid teevad ja selles mõttes ikka jälgime olukorda. Siiamaani on õnneks rahulik,» ütles Laane.