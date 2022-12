Roheline pealinn Tallinn rajab Raekoja platsile pargi

«Teised Euroopa Liidu riigid on oma linnade programme toetanud. Euroopa roheline pealinn on sama väärikas tiitel kui kultuuripealinn,» ütles ta. Euroopa Komisjonilt kaasnes selle tiitliga 600 000 eurot.

«Roheline pealinn ei ole ainult rohealad, toredad lilled ja puud – see on ka mõtteviis. Selle oluliseks printsiibiks on taaskasutus ehk me peame võtma kasutusele asjad, mida saaksime taaskasutada,» lausus Kõlvart.