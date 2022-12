Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles pühapäeval enne kriisistaabi koosolekut Postimehele, et esmaspäevast tuleb eeldatavasti kaasata staabi koosolekutele ka Kaitseliit.

«Pühapäeval osalevad kriisistaabi koosolekul vallaesindajad, päästeamet, veevärgi, soojuse, Elektrilevi ja teede esindajad, päästeamet ja politsei ning esmaspäevast eeldatavasti ka Kaitseliit. Kaitseliit on vajalik selleks, kui on tarvis kedagi evakueerida. Samuti on neil elektrigeneraatoreid ja rasketehnikat, mida saab vajadusel teedel kasutada,» rääkis Tuisk.