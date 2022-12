Elektrikatkestustega kimpus Saaremaa valmistub uueks tormiks

Paar päeva ilma elektrita on pannud saarlased mõtlema, et kriisideks peaks senisest rohkem valmis olema.

«Kõige teravamalt andis tunda see, et tualetis ei voolanud enam vesi ja varsti pärast elektri kadumist ei olnud võimalik enam tualetti kasutada. Selle maja juures oli kunagi ka välikäimla, isegi auk on veel alles. Need kaks päeva ilma elektrita andsid mulle tõuke ja tuleval suvel ehitan uuesti välikäimla üles,» rääkis Perens.