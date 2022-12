KAART ⟩ Eestis on elektrita üle 10 500 majapidamise

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles täna varahommikul Kadi raadiole antud intervjuus, et olukord elektrikatkestustega ei ole tõepoolest kuigivõrd paranenud. «Liinid on nii haprad juba, et kuskilt saavad nad need parandatud ja siis kukub uus puu kuskil jälle peale ja on uus pauk,» tõdes Tuisk.