TS Laevad: katkeda võib ka Saaremaa praamiühendus

Kivro rääkis, et veetaseme languse põhjustab tuule suund. Praegu on suund just selline, mis Läänemerest läbi Taani väinade vee välja puhub. «Kui põhjakaarte tuuled pikemat aega puhuvad, siis nad viivad veetaseme madalaks. Eile oli see veel miinus 30, meil on kriitiline piir miinus 65. Hetkel on ta miinus 63, nii et täpselt piiri peal.»

Kivro selgitas, et kuna tuul on ka tugev, siis läheb Hiiumaa liinil madalas vees laeva kiirus hästi väikseks ning tuul võib triivida praami kanali äärde madalasse vette, ja sellega ei taheta riskida.

Küsimusele, kas Hiiumaa praamiliiklus võiks taastuda veel täna, vastas Kivro, et ilmaennustuse põhjal peaks tuul hakkama vaikselt vaibuma pärast kella nelja või viit ja kui tuul vaibub, siis merevee taseme langus ei jätku, see võib pidurduda ja mõni sentimeeter võib isegi tagasi tulla.

Ta lausus, et kui vaadata praegu Virtsus toimuvat, siis seal on viimase tunni jooksul tuule tugevus natuke alla läinud ja paar sentimeetrit on vett juurde tulnud. Samas on päris oht, et ka Saaremaa vahet sõitvad praamid võivad seisma jääda.

Saaremaa liinil ei ole tema sõnul probleemiks mitte laevaga merel sõitmine, vaid seal on piiranguks sadama rambid, mis ripuvad töösilindri otsas ja töösilindri tööraadius saab teatud sügavusel lihtsalt otsa.

«See juhtub umbes miinus 80, miinus 90 juures ja praegu oleme tegelikult Virtsus miinus 72 peal, jälgime olukorda iga kümne minuti tagant,» rääkis Kivro. Ta ütles, et kui töösilindrid jäävad rippu ja laev on madalamal, siis tuleb ka Kuivastu-Virtsu liin seisma panna.

Kivro lausus, et nende inimesed on kohal nii Rohukülas kui Virtsus, jälgivad olukorda ja vaatavad pidevalt ka ilmaprognoose.