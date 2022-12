Hiiumaa on sarnaselt Saaremaaga seadnud üles evakuatsioonipunkti

Mujal on elektrikatkestused olnud vahelduva eduga ja ülejäänud saarel sai eilsega ringi peale ehk ühenduse taastatud. Täna on tekkinud uusi katkestusi, aga need on olnud lühiajalised ja kiiresti korda saadud. Aga oleme ka valmis selleks, et tänase päeva jooksul neid katkestusi tekib erinevates piirkondades juurde,» sõnas Tasuja.

Vallavanem rääkis, et hiidlasi tuleb tunnustada, sest üldiselt on oldud ise ettevõtlikud ja saadud hakkama. «Arvestades, et Hiiumaa on metsane maakond, siis meil tuult jagub. See on peaaegu iga-aastane teema, et kusagil puud murduvad ja elektrikatkestused meid tabavad. Selles suhtes ollakse pigem valmis ja igas majapidamises on puukütte võimalus olemas. Aga selge on see, et mida pikemalt elekter ära on, seda keerulisemaks läheb ja seda halvemaks ka tuju.» Ta lisas, et kogukond ise aitab ja hoiab kokku.