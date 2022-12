ERISAADE ⟩ Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk: Elektrilevi peaks küll peeglisse vaatama

KOMMENTAAR

Mihkel Härm, Elektrilevi juht

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm Foto: Urmas Luik

Oleme tegelenud rikete likvideerimisega 24/7. Ei saa öelda, et oleme sellega viivitanud. Küll aga tunnistan, et kui tegime reede õhtul, laupäeva hommikul riskihinnangut, läks see meil veidi valesti. Ilmaennustusest oli siis näha, et tuult ei tõsta Saaremaal enne esmaspäeva, seepärast mõtlesime, et saame nädalavahetusel hakkama nende jõududega, kes meil saarel kohal on. Laupäeval saime aga brigaadidelt info, et olukord on kardetust kordades hullem. Tavaliselt võrdub üks rike ühe puuga liinil. Seekord oli lund ja jäidet liinidel nii palju, et need polnud katkenud vaid ühest kohast, vaid piltlikult öeldes kümnetest. Seepeale saatsime mehed teistest maakondadest kohe Saaremaale appi, praegu töötab seal 16 või 17 meie brigaadi, vaid 22 on jäänud mandrile.

Seda, millal kõik saarlased elektri tagasi saavad, on raske öelda, sest torm pole vaibunud ja uusi rikkeid tuleb juurde. Tahaks loota, et kahe päevaga saame enamuse riketest likvideeritud, aga kindlasti jääb ka neid kohti, kus läheb veel kolm-neli päeva, mõnel pool kauemgi.