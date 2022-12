Tuisk on jõudnud pealinna ning nähtavus on jäänud väga väikeseks. Sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul on sisemaal kirdetuule puhanguid 15-20 m/s, saartel ja rannikul 20-26 m/s. Naissaarel on puhangud 26,7m/s.