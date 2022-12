Tarmo Sulg: Tallinnasse peaks tuisu kõrgpunkt jõudma õhtusel tipptunnil

Tarmo Sulg ütles, et Tallinna lepingupartnerid on kogu oma tehnikaga pealinna tänavatel väljas ja praegu suudetakse veel olukorda kontrollida.

«Hetkel midagi hullu lahti ei ole, on selline tavaline talvine tuisuilm. Tuisu kõrgpunkti ootame õhtuseks tipptunniks. Hetkel toimub liiklus mõnusalt rahunenult, kõik autojuhid ja liiklejad arvestavad sellega, et lund on tavapärasest rohkem ja on kohandanud oma liikumise sellele vastavaks.»

Ta lisas, et tuisuks valmistuti juba nädalavahetusel, mil tehti ära kõik sellised tööd, mida saabuva lumetormi ootuses ikka tehakse. «Terve nädalavahetuse on lükatud valle teeservadest kaugemale, selleks et mahuks rohkem lund ja eeltöödeldud tänavaid kloriididega, et lumi ei jääks seal kinni, ega tekitaks rööpaid ja ebatasasusi.