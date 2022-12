Läänemets: päästeamet saab hakkama, aga kriisiennetuses on meil veel pikk tee minna

Siseminister Lauri Läänemets rääkis, et on olnud nii nädalavahetusel kui ka täna pidevas kontaktis Saaremaa ja Hiiumaa vallavanematega, samuti päästeameti juhi ning majandus- ja taristuminister Riina Sikkutiga, et olla kursis, milline olukord hetkel valitseb.

«Julgen öelda, et päästeamet tegutseb professionaalselt, nii nagu nad seda ka varem on teinud, kriisistaabid töötavad, koos omavalitsustega koordineeritakse tegevust ja vahetatakse informatsiooni ning pakutakse tuge elanikele,» rääkis Läänemets, lisades, et põhiraskus on hetkel Elektrilevil, kes on suurendanud Saaremaal oma elektrikatkestuste likvideerimisega tegelevate meeskondade arvu.

Ta lausus, et selles mõttes võib öelda, et kõike, mida praegusel hetkel on vaja teha, ka tehakse. Minister nentis, et loomulikult kahju on, et seda ei suudeta kiiremini teha.

Läänemets viitas, et valitsus on mitmel korral juhtinud tähelepanu võimalikele elektrikatkestustele ja palunud inimestel selleks valmis olla. «See võib olla torm, aga tänases kontekstis võib see olla seotud ka Ukraina sõjaga, kus meie naaberriik võib teha midagi tahtlikult. Me ei tea, kas ta seda teeb või kuna ta seda teeb, aga kui ta seda teha plaanib, siis kindlasti eriti külmadel ja kõledatel ilmadel.»