Keeruliste ilmaolude ja elektrikatkestuste tõttu on Saaremaa maapiirkondade koolid ning lasteaiad teisipäeval, 13. detsembril suletud. Kriisiabiinfot edastatakse lisaks valla kanalitele ka Raadio Kadis, mida saab kuulata sagedusel 90,5 MHz (98,6 MHz Ida-Saaremaal). Uudiseid edastatakse kohalikus raadios üldjuhul igal täistunnil. Vallaelanikud saavad küsimuste ja murede korral pöörduda telefoni teel oma piirkonna teenuskeskuse juhataja poole. Kontaktid leiab www.saaremaavald.ee/et/kontakt#Teenuskeskused.

Hiiumaal koolid ja paljud lasteaiad suletud

Hiiumaal on tugeva lumesaju ja halbade teeolude tõttu raskendatud pääste- ja kiirabiautode jõudmine abivajajateni, seega lisajõuna on kaasatud Kaitseliidu kiirabiauto.

Kõpu koolimaja juurde on loodud telefonide laadimise punkt, mis on avatud 10.00-17.00. Hiiumaal Kärdla spordihoone hostelis on avatud evakuatsioonikoht, kus saab võimaluse korral ööbida, pesta, hoones on ka kööginurk. Abivajaduse korral palub vallavalitsus ühendust võtta oma osavalla vanemaga. Osavalla vanemate kontaktid leiab Hiiumaa valla kodulehelt vald.hiiumaa.ee/teenistujad

Keeruliste ilmaolude ja elektrikatkestuste tõttu on kõik Hiiumaa koolid ning paljud lasteaiad homme, 13. detsembril suletud. Osades lasteaedades on avatud valverühmad, millest vanemaid on juba teavitatud.

Hiiu- ja Lääne päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma soovitab tungivalt liiklusesse mitte minna, sest teed muutuvad tugeva lumesaju tõttu kiiresti läbimatuks ning paranemist ei ole loota ka homme hommikuks, seega võimaluse korral palume jääda koju.