«Nagu sõidaks saaniga» ⟩ Pealinna tänavad on autoga raskesti läbitavad, aga liiklus hõre

Postimeest Tallinna sõiduoludest informeerinud lugeja sõnul on isegi peamised magistraalid paksu lume tõttu raskelt läbitavad. Näiteks Järvevana teel on tipptunnil autosid vähe, sõidetakse 40 kilomeetrit tunnis ning ummikuid pole. Ent sõiduolud on väga hüplikud, kuna lumi on kinni sõidetud ja sahk pole seal vist juba tükk aega käinud. Lugeja sõnul on tunne, nagu sõidaks saaniga.