Mäslev lumetorm Birgit keeras esmaspäeval elu pea peale ka pealinnas. Rasked ilmaolud tähendasid paljudele väljakutseid, ent oli ka neid, kes leidsid, et see on maagiline ja seda peab nautima. Mõistagi olid nad välismaalt tulnud.

Bussijaam

Lux Expressi bussijuht Tarmo Juhkam puutus lumetormiga kokku juba esmaspäeva hommikul pimedas Võrust Tallinna poole sõitma hakates. Tema marsruut kulgeb läbi Otepää ja Tartu ning pealinna jõudis buss pool üks päeval ehk üsna tavapärase ajaga – teeolusid ja tormi arvestades läks väga hästi. «Hommikul Võrus tuiskas, aga see oli pinnatuisk, juurde eriti ei sadanud. Tihedam lumetuisk algas neljarajalisel teel Mäo ja Kose vahel. Sadas jäävihma, asfalt oli näha, aga tee oli väga libe. Mõtlesin, et miks küll teehooldajad soola ei viska, oleks natukenegi turvalisem,» rääkis Juhkam ja lisas: «Suure bussiga sõites polegi libe kõige hullem. Kõige hullem on külgtuul, sest bussil on pinda nii palju, et tuul lükkab selle lihtsalt teelt minema.»