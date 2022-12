Koolid olid kinni või lasti lapsed varakult koju

Hiiumaa v allavanem Hergo Tasuja ütles esmaspäeval, et nii hommikupoolikul kui ka õhtul oli kriitilisemas seisus Kõpu poolsaar, kus elektriühendus oli olnud ära juba kaks ööpäeva, ning Elektrilevi ennustas, et ühenduse taastamiseks võib kuluda veel paar päeva. Vald reageeris Tasuja sõnul kiiresti ning näiteks Kõpu koolimajas avati elektriseadmete laadimispunkt, mida inimesed juba kasutavad.

«Reageerimise mõttes vaatame olukorrapõhiselt, aga soovitame kodus püsida ja homme ennelõunal mitte tööle minna, vaid võimalusel kogu päeva kaugtööd teha. Koolid on homme samuti kaugõppel ja lisaks on valmis seatud evakuatsioonipunkt, kuhu on võimalik magama minna. Samamoodi oleme valmis, kui on vaja kedagi õhtul siia veel kaugemalt transportida.»