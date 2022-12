Elektririkete kõrvaldajate töö on tormi ajal ränkraske katsumus ning sellist tööd tegevatel inimestel peab olema lisaks heale füüsilisele vormile ka missioonitunnet.

Kõik, kes nurisevad, et talvetormi järel ei jõua elekter piisavalt kiiresti tagasi, teadku, et rikkebrigaadid teevad elektririkete kõrvaldamiseks kõik, mida nad suudavad ja rohkem veel.

Kui helistasime esmaspäeva hommikul kokkulepitud ajal Saaremaal tegutsevale rikkebrigaadi liikmele Rannole, soovitas ta meil tulla kokkusaamiseks umbes Leisi ja Karja piirkonda. «Me liigume kogu aeg ringi ja on väga keeruline öelda, millises punktis me mingil ajal oleme. Kõige lihtsam on, kui tulete siia kanti ja helistate, kui kohal olete,» soovitas Ranno.