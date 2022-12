«Saarlased ise ütlevad, et nad on harjunud elektrikatkestustega, aga kolm, neli või viis päeva [järjest] on liig ka saarlaste jaoks,» sõnas siseminister Lauri Lääne­mets (SDE) eile päeval Postimehele. «Igal pool Eestis peab olema võimalus elada. See tähendab, et kui saartel on kogu aeg elektrikatkestused, siis oleks mõistlik viia võib-olla osa elektriliinidest maa alla. Et ei tekiks suuri hukatuslikke katkestusi. See on aga regionaalpoliitika küsimus.»