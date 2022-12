FOTOD ⟩ Kiirabijuht: meie töös peab väga loov olema, et õigel ajal haigeni jõuda

«Õnneks on meil täna olnud suures osas linnakutsed ja lisaks on neid olnud ka tavapärasest vähem,» ütles Lõuna-Eesti haigla kiirabi juht Katrin Mikson. Asutuse tööpiirkonnas, Võrumaal, sõidab pidevalt ringi kolm ekipaaži – kaks neist tulevad Võrust ja üks Antslast. Siiani on kiirabi igale poole jõudnud. Ent ka pärast tormi vaibumist on teedel mõnda aega tuisuvaalud, nii et valmis tuleb olla igaks olukorraks. «Talv on siiski talv ja meie töös peab mõnikord väga loov olema, et õigel ajal haige juurde jõuda,» nentis ta.

Tartu kiirabi juhi Veronika Reinhardi sõnul on kogu nende kollektiiv kuni lumetormi mõjude taandumiseni seatud kõrgendatud valmisolekusse. Töötajate riietus on pandud ilmaga sobima ka olukorras, kui tee pole autoga läbitav ja viimane lõik abivajajani tuleb sammuda jalgsi. «Meil on varem ette tulnud, et haige sõidutatakse kelguga kiirabiautoni või kasutatakse samaks otstarbeks ATV-saani,» mainis ta.

Kohe hommikul kruviti Tartu kiirabijaamas ka viimastele autodele külge konksud. Juhuks, kui on vaja masinaid köie abil lumest välja tõmmata või neid pukseerida. Iga auto varustusse kuulub talvel ka lumelabidas. Ent häda korral on külamehed oma traktoritega tihti enne platsis, kui töö labidaga jõuab alata või häirekeskuse kaudu päästjate abi küsitakse.