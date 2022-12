Zelenskõi toonitas taas Ukraina territooriumide demineerimise tähtsust

«See on meie partneritega suhtlemise üks olulisemaid valdkondi. Muuhulgas peame koondama maksimumi globaalsetest võimalustest, et võimalikult kiiresti üle saada Venemaa miiniterrorist,» tõdes Zelenskõi.

«Iga Vene miin, mis on kahjutuks tehtud, iga mürsk, mis on minema toimetatud – need on meie inimeste päästetud elud,» rääkis riigipea.