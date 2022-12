Politsei saatis liiklushuligaanidele musta jõulukaardi

Võrreldes eelmise aastaga on kaardisaajate arv 150 inimese võrra väiksem ning teist aastat järjest on korduvrikkujate arv vähenemas. Ka nende inimeste hulk, kes saavad kaardi mitmendat korda, on langemas. Tänavu saab 63 inimest kaardi teist ning 22 inimest kolmandat järjestikust aastat.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul on rõõmustav näha, et suurem osa kaardisaajaid leiavad selle enda postkastist vaid ühel aastal. «Musta jõulukaardi eesmärk on panna liiklushuligaane mõtlema oma tegude ohtlikkuse üle. Tänavused kaardisaajad on teadlikult ja tahtlikult rikkunud liiklusreegleid ning pannud seeläbi korduvalt ohtu enda ja teiste elu. Sellise hoolimatu käitumise tagajärjel võib keegi liikluses raskelt viga või koguni surma saada,» rõhutas Loigo. Näiteks 55 korduvrikkujat põhjustasid viimase aasta jooksul 69 erinevat liiklusõnnetust, milles said 23 inimest tõsiselt vigastada.

must kaart tagumine pool. Foto: Politsei

Käesoleva aasta suurim liiklushuligaan on 1999. aastal sündinud mees, kes jäi erinevate rikkumistega politseile silma 19 korral. Ta on seitsmel korral liigelnud tehniliselt mittekorras sõidukiga, neljal korral ilma turvavööta, kolmel korral ületanud kiirust, ühel korral andnud juhtimise üle juhtimisõiguseta inimesele, sõitnud vastassuunas, liigelnud registreerimata sõidukiga ning pannud toime muid väiksemaid rikkumisi. Kõik talle määratud trahvid on mees jätnud tasumata.

«Näeme, et sellised hoolimatud autojuhid vajavad teistsugust lähenemist, sest praegused karistused ei ole paadunud rikkujate jaoks mõjusad. Seda aitaks muuta veapunktisüsteem, mis täna on poliitiliste otsuste taga,» sõnas Loigo.

Enim panid kaardisaajad toime kiiruseületamisi, muid liiklusalaseid rikkumisi või liiklesid tehnonõuetele mittevastava sõidukiga. Kui enamike kaardisaajate hingel on neli-viis süütegu, siis üheksat inimest pidi politsei peatama aasta jooksul üle kümne korra.

«Loodame, et postkastist leitud must kaart paneb inimese mõtlema, kas ta tahab ka uuel aastal olla see, kes seab ohtu enda ja teiste elu. Aasta lõpp on hea aeg, mil anda endale lubadus alustada uut aastat ohutumalt ning olla nii enda kui teiste suhtes hoolivam,» lisas politseinik.

Enim on kaardisaajate hulgas 2000.-2004. aastal sündinud Eesti kodakondsusega põhiharidusega noormehi. Kaardi saavad ka 18 naist.