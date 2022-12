VIDEO ⟩ Riigipea rõhutas noore haridustegelase preemiaid üle andes vajadust tõsta esile hariduses peituvat rõõmu

Kristo Siig on Emili Kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning ajalooteemaliste õppevideote looja. Ta on tegutsenud pikalt eestikeelse õppevara ja haridustehnoloogia valdkonnas, ennekõike praktiliste uuenduste algatamise ja ellurakendamisega. Siia alustatud väga populaarseks kujunenud YouTube’i ajalooteemalistest õppevideote tegemist sai koos mõttekaaslastega alguse kanali Videoõps loomine. Selle eesmärk on lõbusate ja harivate videotega anda edasi teadmisi eri õppeainetes. Samuti pani ta alguse õpirakenduse Mastery loomisele.

Mõlema preemia suurus on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise ajal 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades.

Noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning noore haridustegelase reaalainete eripreemiat toetab Microsofti arenduskeskus Eestis.