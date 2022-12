Tallinnas kestavad lumekoristustööd ööpäevaringselt kuni olukorra normaliseerumiseni

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul võtab tugeva lumetormi tagajärgede kõrvaldamine aega, seega tuleks jätkuvalt eelistada ühistransporti ning olla liikluses tavalisest ettevaatlikum. «Tallinna suuremad tänavad hoitakse soolamärjad, hooldatud on ka enamik kergliiklusteid, ülekäikusid ning ühistranspordipeatusi. Maha sadanud lume kogus on ootuspärane, kuid siiski märkimisväärne, tuisule avatud kohtades ulatuvad hanged kuni meetrini, mujal Tallinnas on hanged 50-70 sentimeetrit kõrged,» ütles Svet.

Tööd toimuvad tema sõnul järjepidevalt ning väljas on kogu olemasolev tänavakoristustehnika. Peatänavatel teeb tööd 42 puistur-sahka, kõnni- ja rattateedel 55 traktorit ning kõrvaltänavatel 40 sahka-traktorit, peale selle ka 39 käsitööbrigaadi.

Raskemad liikumistingimused on suurte lumekoguste tõttu kvartalisisestel teedel, milledel sõidetavuse taastamiseks alustatakse ka lume välja vedamisega. Linnaosavalitsuste partnerid annavad endast parima, et lähiajal ka neid puhtaks saada. Selleks palutakse kõigil järgida ajutist parkimis- ja liikluskorraldust ja vajadusel oma auto ümber parkida.

Tänavad ja jalg- ja jalgrattateed lükatakse laiemalt lahti, ööpäeva jooksul on ära veetud 1080 kuupmeetrit lund. Tööd kestavad ööpäevaringselt, kuni nõutavad seisunditasemed on saavutatud. Töösse on rakendatud ka asutuse Kadrioru Park hooldusüksus, mis teostab lume- ja libedusetõrjetöid kesklinna enamkasutatavatel kõnniteedel, linnaosade kvartalisisestel teedel ning parklates.

«Jätkuvalt soovitame eelistada ühistransporti. Neil, kes siiski sõidavad autoga, palun valida sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Palume ettevaatlikkust ka jalgsi liiklejailt, sest hoolimata teehooldajate pingutustest võib ka kõnni- ja kergliiklusteedel tulla ette lund ja libedust. Eilse jooksul on sõiduteedele puistatud ligikaudu 241 tonni kloriide ning kergliiklusteedele kuus tonni graniitsõelmeid,» märkis Svet.

Kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee lumest ja jääst puhastamine ning libedusetõrje on kinnistu või ehitise omaniku korraldada. Tallinna heakorraeeskirja kohaselt on kinnistuomanikel soovi korral võimalus linnalt tellida omanikule seadusega pandud korrashoiukohustuse täitmine ehk lume- ja libedusetõrje omanike puhastusalal. Vastava lepingu saab sõlmida keskkonna- ja kommunaalametiga, kui puhastatav kõnnitee asub ühistranspordiliiklusega magistraaltänava ääres, või linnaosa valitsusega, kui see külgneb linnaosa kvartalisisese tänava sõiduteega.