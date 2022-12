Vaktsiini-otsuse tegemist lastele veel ei anta: «Petersoni eelnõu tekitas asjatut paanikat»

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt rääkis Postimehele, et möödunud nädalavahetuse jooksul pöörduti mitmeid kordi riigikogu sotsiaalkomisjoni poole, mille keskmes oli just sotsiaalministeeriumi määrus. Sellest tulenevalt otsustati täna korraldada erakorraline sotsiaalkomisjoni istung, et paluda nii sotsiaalministeeriumi kui ka õiguskantsleri kantselei ekspertidelt ülevaadet teema kohta.

Erakorralise istungi tagajärjel otsustas ministeerium siiski määrusest konkreetse punkti välja võtta. Kütt sõnas, et põhiline küsimus oli hetkel punkti selgemas sõnastuses, et oleks võimalik täpsemalt määratleda lapse otsustusvõimet ning seda, kes selle pädevust hindaks.

Kütt ütles, et praeguse sõnastuse juures tekitas määruse punkt asjatut paanikat. «Veelkord kinnitati, et Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik, seda ka laste osas. Enne kooskõlastusringi oleks pidanud ilmselt toimuma arutelud. Vaja oleks olnud kutsuda kokku erinevad osapooled, et otsustada, kuidas seda [punkti] kõige paremini selgitada. Täna on ikkagi perearst see, kes annab hinnangu lapse otsuselangetamise pädevuse kohta.»

Kütt nentis, et mõte ja soov määrusesse selgust tuua on õige ja seda ootab ka õiguskantsler. «Idee järgi on alati nii, et ei ole mingit probleemi – pered otsustavad [vaktsineerimise üle] koos lastega, aga on ka üksikuid erandeid ja juhuseid, kus võib-olla vanemad leiavad, et [vaktsineerimine] on vajalik, aga kui laps ei soovi seda, siis on ka seepidi lapse otsustusvõime mängus ja seda hindabki ikkagi tervishoiuteenuse osutaja – arst, perearst,» selgitas Kütt

Edaspidiseid täpsustusi hakkab tegema sotsiaalministeerium koos õiguskantsleri bürooga. Omavahel täpsustatakse üle tekstid ning kaasatakse perearstid ja kooliõed. Täpsemalt tuleb paika panna, kes konkreetselt lapse otsustusvõimet hindama hakkab.