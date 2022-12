REPORTAAŽ ⟩ Saarlased taastuvad tormikatsumusest

Kohalik elanik Reet rääkis, et kortermajade elanikel on olnud ikka väga rasked päevad. «Neli päeva pole majades olnud elektrit. Paariks tunniks päevas antakse korteritele vett, hea, et sedagi on tulnud. Sooja majades ei ole ja temperatuur on korterites päris madal,» ütles Reet ja lisas, et temal endal pole soojaga probleeme olnud, kuna ta elab ahiküttega majas.