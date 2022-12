OTSE POSTIMEHEST ⟩ Elektrilevi juhatuse esimees: mul on päriselt ka kahju ja vabandan

«Mul on päriselt kahju ja ma vabandan nende ees, kellel on elekter viis päeva ära olnud – veesüsteem külmunud või valgust ei ole –, aga me teeme kõik, mida suudame,» ütles Härm. «Öelda, et me ei pingutaks, oleks äärmiselt ebaõiglane nende meeste suhtes, kes ööpäev läbi rinnuni lumes tööd teevad.»