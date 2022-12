KAPO vahistas väidetava FSB töötaja, keda kahtlustatakse Venemaale sõjatehnika smugeldamises

Täna avaldatud dokumentidest selgub, et süüdistused esitatakse 44aastasele Jevgeni Grininile, 57aastasele Aleksei Ippolitovile, 52aastasele Boriss Livšitsile, 41aastasele Svetlana Skvortsovale, 48aastasele Vadim Konoštšenokile, 35aastasele Aleksei Braymanile ning 41aastasele Vadim Jermolenkole.

Süüdistatavad olid seotud Moskvas asuvate ettevõtetega Sernia Engineering ja Sertal, mis tegutsevad Venemaa luureteenistuste heaks, et hankida kõrgetasemelist elektroonikat ja testimisseadmeid Venemaa sõjaväe jaoks.

Vahistamine Eesti piiril

Möödunud novembri lõpus peeti Konoštšenok uuesti piiril kinni ning seekord olid tal kaasas umbes 20 kasti, mis sisaldasid tuhandeid USA päritolu kuule. Konoštšenok äridokumentides oli kirjas, et laskemoonasaadetised on hoopis «autoosad». Konoštšenoki kinnipidamisega seoses otsisid Eesti võimud läbi Konoštšenoki poja nimel oleva lao ja leidsid ka sealt umbes 375 naela väärtuses laskemoona.

Kaitsepolitseiamet kirjutas ühismeedias , et koostöö Föderaalsele Juurdlusbüroole majanduslike sanktsioonide uurimisel kannab selget sõnumit. «Sanktsioone Kremlile Ukraina ründamise eest võetakse tõsiselt mõlemal pool Venemaad - idas ja läänes.»

Venemaa sõjapidamist tuleb takistada

Peaprokurör Merrick B. Garland kommenteeris juhtumit öeldes, et justiitsministeerium ja nende rahvusvahelised partnerid ei salli kuritegelikke skeeme, mis toetaksid Venemaa sõjapidamist.

Peaprokuröri asetäitja Lisa O. Monaco sõnas, et juhtum kinnitab taaskord, et justiitsministeerium on valmis vahele võtma kõiki neid, kes toetavad Venemaa sõjapidamist ning hoiavad kõrvale sanktsioonidest.