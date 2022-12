Peterson: Eesti tööhõivepoliitika vajab korrastamist

Praegu reguleerib tööturuteenuste osutamist reguleerib kaheksa erinevat õigusakti ning erinevad teenused ja sihtrühmad on pihustatud nende õigusaktide vahel laiali. Selle tulemusena on töö otsimisel tuge vajavatel inimestel ja tööandjatel raske aru saada, milliseid teenuseid ning mis tingimustel töötukassa neile pakub. Muudatusega grupeeritakse sama eesmärgiga tööturuteenused ja tööturutoetused eelnõus tööturumeetmeteks ning töötutumeetmete loetelu on seaduses lõplik. Tööturumeetmeid on kokku kümme, nende hulgas näiteks töövahendus, karjääriteenused, oskuste arendamine, töövalmiduse toetamine, töövõime toetamine, ettevõtluse toetamine.