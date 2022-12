Friida taas leinas: loomaaia jääkarupoegadel jätkus elujõudu vaid ligi nädalaks

«See on väga ootamatu ja kurb,» sõnas loomaaia direktor Tiit Maran. «Eelmise aasta ebaõnnestunud sünni järgselt käidi veelkordselt läbi ja võeti piinliku täpsusega kasutusele kõik vajalikud tingimused edukaks sünniks, aga saatus mängis kurva vingerpussi. Seekord tegime veelgi põhjalikuma analüüsi, kaasates parimaid spetsialiste nii Eestist kui välismaalt, et analüüsida toimunut.»

Loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasase sõnul on korraga kolme jääkarupoja sündimine haruldane ning nende sünni juures peetakse kõige kriitilisemaks ajaks kolme esimest nädalat. «Kahjuks ei õnnestunud Friida ja Rasputini järeltulijatel ellu jääda».

Pesakasti kaamera vahendusel oli näha, et esimesed kaks jääkarupoega sündisid pooleteisttunnise vahega ning kolmas üheksa tunni pärast. Pausid poegade sündimise vahel olid ebanormaalselt pikad. See võis põhjustada hapnikupuudust ja sellest tingitud närvisüsteemi kahjustusi, analüüsis Tallinna loomaaed.

Eesti Maaülikooli Loomakliiniku ülemarsti Aleksandr Semjonovi sõnul on normaalse sünnituse puhul poegade väljutamise vahel tavaliselt kuni 30 minutit. Suure tõenäosusega viis nii pikk sünnitusprotsess, mille täpne põhjus on siiani teadmata, jääkarupoegade organismi nõrgenemiseni. See omakorda tegi nad keskkonna esinevatele nakkustekitajatele kergesti vastuvõtlikuks.