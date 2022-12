Sotsiaalministeerium: koolides Covid-19 vastast vaktsineerimist ei ole plaanis

Koolides ei ole plaanis Covid-19 vastast vaktsineerimist. «Praegu on lapsel võimalik saada vaktsiini perearsti juures, kes hindab tema kaalutlusvõimet ja kes saab vaktsineerida last tema soovil ka siis, kui vanemad on sellele vastu,» selgitas tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE).