Jääkaru Friida leinab nukralt basseiniserval istudes ja igatseva nutuga

Pika kogemusega Saluneem selgitas, et kui poeg sureb, leinavad loomad alati vähemalt mõned päevad. «Aga kui ta läheb tagasi oma looduskeskkonda - nüüd just oli lumine aeg ka - siis lähevad ta mõtted muudele asjadele: oma karva puhastamisele, lumes püherdamisele. Ütleme, et ikkagi võtab kuni nädal aega,» rääkis ta.

Eelmisel aastal suri jääkarudel Friidal ja Rasputinil kauaoodatud jääkarutüdruk. Tänavu püsisid kolm poega vaevu nädala jagu elus. Saluneeme sõnul võib arvata, et ühe põhjusena ei jagunud ka seekord Friida piimast: «See oli nii lühike aeg, kui ta imetas. Võimalik, et ta ei tulnud piimaga välja. Pojad imesid, aga nad karjusid väga palju. Neil oli surres vaevalt sünnikaal, järelikult selle nädalaga ei võtnud nad midagi juurde,» rääkis Saluneem.

«See oli ütleme, et... niivõrd masendav. Mida rohkem sa ise seda jälgid, vaatad ja midagi teha ei saa,» kirjeldas Saluneem ja lisas, et inimestele on see psühholoogiliselt väga rusuv.