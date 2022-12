Meedikute ühisavaldus: kaalutlusvõimelisel lapsel on õigus teha oma tervisesse puutuvaid otsuseid

«Tervitame sotsiaalministeeriumi algatatud määruse eelnõu, mille eesmärk on kaitsesüstimise korraldamise põhimõtete ühtlustamine. Kooliõed on väljaõppinud spetsialistid, kellel on suur kogemus vaktsineerimisel ning laste ja lastevanemate nõustamisel,» kirjutavad ühisavalduses Eesti Perearstide Selts, Eesti Arstide Liit, Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Õdede Liit.

Nad lisavad, et määrusega viiakse kooliõdede tegevus kooskõlla võlaõigusseadusega ning õigusselgus on vajalik, et kooliõed saaksid teha sihipäraselt oma tööd.

Kui imikuid ja koolieelikuid vaktsineeritakse perearstikeskustes, siis teismeliste vaktsineerimine käib koolis. Koolis vaktsineeritakse 12-aastaseid papilloomiviiruse, 13-aastaseid mumpsi, leetrite ja punetiste ning 15–17-aastaseid difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu. Rutiinset vaktsineerimist Covid-19 vastu koolides ei tehta ja pole ka plaanis teha.

«Kooliõpilaste vaktsineerimine peab olema läbimõeldud, lihtne ja lapse otsustusõigust arvestav. Seni on just teismeliste vaktsineerimist ja kooliõdede tegevust puudutav määrus olnud ebamäärane. Vastukäiva seadusandluse tõttu on osa kooliõdedest vaktsineerimisel juhindunud kaalutlusvõimelise lapse otsustusõigusest, teised aga on toiminud vaid lapsevanema soovide järgi,» selgitavad pöördujad.

Nad rõhutavad, et vaktsineerimine on oluline osa tervislikest eluviisidest. «Põhiseaduses on sätestatud igaühe õigus tervise kaitsele ja see hõlmab muu hulgas ka õigust olla kaitstud ohtlike haiguste eest. Kaitsesüstimine on lapse huvides, sest vaid nii saavutatakse kaitse nakkushaiguste (difteeria, lastehalvatus jt) vastu ohutul, kontrollitud viisil. Igal lapsel on õigus saada vaktsineerimise kohta teaduspõhist infot,» rõhutavad nad.