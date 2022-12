Tallinn annetab Ukrainale 20 diiselbussi

«Tallinn on toetanud Ukraina omavalitsusi sõja algusest saadik ning lisaks varasematele toetustele annetame nüüd 20 heas korras liinibussi Žõtomõri oblasti kohalikule omavalitsusele. Sõjas on kannatada saanud suur osa Ukraina kohalike omavalitsuste teenuseid, nagu ühistransport, kommunaalteenused ja haridus ning seetõttu püüame saata täiendavat abi just nende valdkondade toetamiseks,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinn on järkjärgult loobumas diislikütusel sõitvatest bussidest, mille asemel teenindavad linna bussiliine keskkonnasõbralikumad gaasi- ja elektribussid. Aastaks 2025 ei sõida kava kohaselt liinil ühtegi diislikütusel bussi ja aastaks 2035 on Tallinnas kavas jõuda täielikult heitmevaba ühistranspordini. Juba praegu on välja vahetatud suur osa Tallinna Linnatranspordi diislikütusel sõitnud bussidest, nii et enamik linna bussidest on keskkonnasõbralikumad gaasibussid.